В Сыктывкаре пройдёт программа «Большие семейные выходные»
- 08:30 20 июля
- 6+
- Анастасия Амелькина
В Сыктывкаре пройдут семейные выходные. Мероприятие с данной тематикой состоится в Центре культурных инициатив "Югор". Об этом сообщается на странице учреждения.
21 июля 2024 года, в воскресенье сыктывкарцы смогут посетить культурное мероприятие. В 11:00 в Югоре состоится программа "Большие семейные выходные". Вход для жителей и гостей столицы Коми свободный.
Программа включает в себя интерактивную зону "Семейные настольные игры", авторскую экскурсию по персональной выставке Кристины Овсянкиной "Самоцвет", а также мастер-классы по созданию тряпичной куклы "мотанки", объемной закладки для любителей книг, открытки "Я люблю свою семью". Помимо этого, будет функционировать творческая мастерская "Нарисуй свою мечту". В пространстве выставки "Мичлун" будет фотозона. Также в этот день будет возможность сделать детям или себе аквагрим "Портрет сказочного героя".