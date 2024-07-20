В Сыктывкаре пройдёт программа «Большие семейные выходные»

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Сыктывкаре пройдут семейные выходные. Мероприятие с данной тематикой состоится в Центре культурных инициатив "Югор". Об этом сообщается на странице учреждения.

21 июля 2024 года, в воскресенье сыктывкарцы смогут посетить культурное мероприятие. В 11:00 в Югоре состоится программа "Большие семейные выходные". Вход для жителей и гостей столицы Коми свободный.