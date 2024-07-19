Птица Счастья сядет на макушку: Володина назвала знак, у которого с 20 июля начнется новая жизнь
- 20:57 19 июля
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- Служба новостей
По мнению знаменитого российского астролога Василисы Володиной, удача решит поселиться у представителей этого знака на несколько следующих месяцев. Предстоящие изменения принесут периодические перемены и откроют новые возможности, превращая грядущее в светлый и радостный этап по сравнению с прошлыми временами.
Однако, вопреки ожиданиям, не стоит полагать, что всё будет просто. Водолеям придётся собрать все силы и проявить мужество, чтобы преодолеть испытания, которые могут сопровождать эти перемены. Тем не менее, вскоре станет очевидно, что происходящее было на благо.
Как мифический феникс, вы сможете возродиться из пепла, обретя гармонию и счастье. Чувство уверенности в том, что высшие силы будут оберегать вас от невзгод и трудностей до конца 2024 года, останется с вами.
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