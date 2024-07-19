Птица Счастья сядет на макушку: Володина назвала знак, у которого с 20 июля начнется новая жизнь

По мнению знаменитого российского астролога Василисы Володиной, удача решит поселиться у представителей этого знака на несколько следующих месяцев. Предстоящие изменения принесут периодические перемены и откроют новые возможности, превращая грядущее в светлый и радостный этап по сравнению с прошлыми временами.

Однако, вопреки ожиданиям, не стоит полагать, что всё будет просто. Водолеям придётся собрать все силы и проявить мужество, чтобы преодолеть испытания, которые могут сопровождать эти перемены. Тем не менее, вскоре станет очевидно, что происходящее было на благо.