В Сыктывкаре упредят аварийное отключение света
- 19:30 19 июля
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- Дарья Шучалина
Энергетики, работающие в столице Коми, учли негативный опыт этого лета, в течение которого участились аварийные отключения света, что создало неудобства горожанам как дома, так и на работе.
Напомним, за последние два месяца инциденты на объектах электросетевого хозяйства Сыктывкара стали поводом для жалоб граждан. Глава Коми сегодня на заседании Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий назвал их справедливыми.
- В домах сегодня почти вся техника завязана на электричестве: холодильники, чайники, плиты, компьютеры, уж не говоря о телевизорах и сотовых телефонах, - отметил Владимир Уйба. – Поэтому важно повысить надежность электроснабжения Сыктывкара.
Энергетики заверили, что разобрались в причинах произошедших сбоев и уже продумали, как их исправить так, чтобы на системной основе подобные аварии свести к минимуму.
Кабельные линии надежнее воздушных, поэтому акцент будет делаться на них – с установкой спецоборудования в виде дугогасящих реакторов для компенсации емкостных токов в электросетях.