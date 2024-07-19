В Сыктывкаре упредят аварийное отключение света

Энергетики, работающие в столице Коми, учли негативный опыт этого лета, в течение которого участились аварийные отключения света, что создало неудобства горожанам как дома, так и на работе.

Напомним, за последние два месяца инциденты на объектах электросетевого хозяйства Сыктывкара стали поводом для жалоб граждан. Глава Коми сегодня на заседании Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий назвал их справедливыми.