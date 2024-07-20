Теперь будет запрещено: пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз с 20 июля
- 03:07 20 июля
- 12+
- Служба новостей
С недавнего времени пожилые люди, достигшие 70 лет, могут воспользоваться новой льготой. Однако, как подчеркнула пенсионный консультант Анастасия Киреева, льгота имеет строгое ограничение при её использовании сверх установленной нормы.
Киреева сообщила, что пенсионеров ожидает приятный сюрприз в виде удвоения фиксированной выплаты к пенсии. Государство продолжает поддерживать пожилых граждан, включая тех, кто перешагнул рубежи 80 и 90 лет. Например, для лиц в возрасте 80 лет фиксированная выплата к пенсии также удваивается.
Льготы от государства начинают действовать с 70 лет. В некоторых регионах предусмотрены программы, помогающие пенсионерам с оплатой коммунальных услуг, таких как капитальный ремонт жилья. После 70 лет пенсионеры оплачивают только половину стоимости таких услуг, а после 80 лет эта сумма вовсе обходится им бесплатно.
Для получения льготы необходимо выполнить определённые условия. Как поясняет Киреева, помощь чаще всего предоставляется одиноким пенсионерам без источника дохода или семьям, где большая часть членов не работает. Льгота рассчитывается исходя из установленной нормы площади жилого помещения.
В Москве, например, эта норма составляет 33 квадратных метра на одного человека. Так что если пенсионер проживает в двухкомнатной квартире, льгота распространяется только на часть площади, а за остальную часть площади придётся заплатить. Возможные изменения этих правил не зависят от чиновников, пишет gorodkirov.ru.
Читайте также:
- Эти трое заберут золотой билет: Василиса Володина назвала знаки, которым повезет в лотерее 19 июля
- 1 ложка на ведро — и петунии роскошно цветут до самых заморозков — раскрыт живительный эликсир
- «Не вздумайте покупать этот чай даже по акции»: Росконтроль назвал 3 марки, которые в черном списке
- Указ подписан: теперь точно нельзя, дачникам сообщали о жестком запрете с 1 августа
- Сильнейшие вспышки, всем будет очень тяжело: россиянам рассказали о событии, из-за которого ухудшится их самочувствие