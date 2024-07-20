Теперь будет запрещено: пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз с 20 июля

С недавнего времени пожилые люди, достигшие 70 лет, могут воспользоваться новой льготой. Однако, как подчеркнула пенсионный консультант Анастасия Киреева, льгота имеет строгое ограничение при её использовании сверх установленной нормы.

Киреева сообщила, что пенсионеров ожидает приятный сюрприз в виде удвоения фиксированной выплаты к пенсии. Государство продолжает поддерживать пожилых граждан, включая тех, кто перешагнул рубежи 80 и 90 лет. Например, для лиц в возрасте 80 лет фиксированная выплата к пенсии также удваивается.