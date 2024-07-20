Житель Коми проник на чужую дачу и теперь ему грозит до 6 лет лишение свободы
- 12:15 20 июля
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- Анастасия Амелькина
Ухтинец купил продукты и попал на скамью подсудимых. Мужчина проник в чужой дом, вынес оттуда вещи и продал их. Вырученные деньги он потратил в магазине. Об этом сообщает пресс-служба МВД Коми.
В полицию Ухты обратилась местная жительница 1974 года рождения. Из её загородного дома пропали вещи на сумму более чем 14 тысяч рублей.
Сотрудниками МВД был установлен преступник. Им оказался 47-летний житель Ухты. Как сообщил сам мужчина, он прогуливался по территории дачного товарищества. Его внимание привлёк один дом. Тогда ухтинец вскрыл оконную раму при помощи ответки и проник в жилище. После обвиняемый вынес оттуда шлифовальную машинку для резки и рыболовный рюкзак со снастями.
Украденные вещи мужчина продал и выручил тысячу рублей. Эти деньги он потратил в магазине на алкоголь и еду. Сейчас житель Коми находится под стражей. Ему грозит до шести лет лишения свободы.