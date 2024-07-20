Житель Коми проник на чужую дачу и теперь ему грозит до 6 лет лишение свободы

Ухтинец купил продукты и попал на скамью подсудимых. Мужчина проник в чужой дом, вынес оттуда вещи и продал их. Вырученные деньги он потратил в магазине. Об этом сообщает пресс-служба МВД Коми.

В полицию Ухты обратилась местная жительница 1974 года рождения. Из её загородного дома пропали вещи на сумму более чем 14 тысяч рублей.