Синоптики рассказали о том, какая погода ожидается в Коми 20 июля

Фото из архива "Про Город"

Региональный ЦГМС сообщил, какая погода будет в регионе сегодня. Так, 20 июля в Республике Коми ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, который достигнет скорости 6-11 метров в секунду.

Температура в северных районах ночью достигнет отметки в +6…+11, а днем поднимется до +16…+21. В южных районах ночью температура составит +10…+15 градусов, а днем повысится до +20…+25.