Синоптики рассказали о том, какая погода ожидается в Коми 20 июля
- 00:40 20 июля
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- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город"
Региональный ЦГМС сообщил, какая погода будет в регионе сегодня.
Так, 20 июля в Республике Коми ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, который достигнет скорости 6-11 метров в секунду.
Температура в северных районах ночью достигнет отметки в +6…+11, а днем поднимется до +16…+21. В южных районах ночью температура составит +10…+15 градусов, а днем повысится до +20…+25.
В Сыктывкаре сегодня ожидается в основном переменная облачность. Ночью возможен небольшой дождь. Днем погода преимущественно будет без осадков. Ветер северо-восточный, скоростью 6-11 метров в секунду. Температура ночью достигнет отметки +13…+15, а днем погода прогреет столицу Коми до +23…+25 градусов.