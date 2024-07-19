Стали известны причины схода пассажирского поезда с рельсов под Интой
- 20:30 19 июля
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- Инесса Богатая
Комиссия ОАО "РЖД" завершила разбирательство инцидента с поездом на участке Инта-1 – Угольный, подчиненном Сосногорскому управлению СЖД. В результате расследования было заключено, что ответственность РЖД не выявлена.
Технический отчет установил, что непосредственной причиной схода поезда была деформация земляного полотна и смещение рельсошпальной решетки на отметке 1990 км пк 6 на перегоне Инта-1 – Угольный. Эта проблема возникла вследствие обводнения насыпного полотна железнодорожного пути из-за размыва автомобильной дороги ООО "Газпром Трансгаз Ухта", которая находится на 51, 1 м выше уровня железнодорожного полотна, паводковыми и ливневыми водами.
В отчете также указано, что дополнительным фактором стали природно-климатические условия вечной мерзлоты, способствующие появлению большего количества талых и паводковых вод.
В заключении техотчета отмечено, что данный случай классифицируется как крушение железнодорожного состава по вине ООО "Газпром Трансгаз Ухта".
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