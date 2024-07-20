В сыктывкарском поселке продолжается строительство водопровода
- 13:45 20 июля
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- Анастасия Амелькина
В одном из посёлков под Сыктывкаром идёт строительство водопровода. Он необходим местным жителям. Об этом сообщает мэр столицы Коми Владимир Голдин.
В сыктывкарском пригородном посёлке Седкыркещ продолжается сооружение водопроводной сети. Данный проект нацелен на подключение водопроводной системы к очистным сооружениям в Краснозатонском для обеспечения жителей Седкыркеща чистой питьевой водой.
На сегодняшний день проводятся работы по укладке труб методом горизонтально-направленного бурения, а также по соединению и сварке труб с помощью электромуфт. Уже завершен переход под рекой в районе поселка. Техническая готовность проекта достигает примерно 37%. Строительные работы осуществляются в рамках проектно-сметной документации при совместном финансировании Республики Коми и муниципалитета.