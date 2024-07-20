В сыктывкарском поселке продолжается строительство водопровода

В одном из посёлков под Сыктывкаром идёт строительство водопровода. Он необходим местным жителям. Об этом сообщает мэр столицы Коми Владимир Голдин.

В сыктывкарском пригородном посёлке Седкыркещ продолжается сооружение водопроводной сети. Данный проект нацелен на подключение водопроводной системы к очистным сооружениям в Краснозатонском для обеспечения жителей Седкыркеща чистой питьевой водой.