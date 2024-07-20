Придется снова достать куртки и шапки: Вильфанд назвал момент резкого похолодании почти на 25 градусов

Руководитель научных исследований Гидрометцентра России Роман Вильфанд поделился прогнозами о предстоящей летней погоде в Москве на ближайшие выходные. После дождливой субботы в столице температура поднялся до 22-24 градусов Цельсия, а в области возможно достижение 26 градусов.

По словам Вильфанда, воскресный день будет еще теплее — температура воздуха поднимется до 25 градусов. К понедельнику столбики термометров могут достигнуть около 30 градусов. Метеоролог отметил, что в течение следующей рабочей недели температура будет колебаться от 27 до 32 градусов Цельсия.