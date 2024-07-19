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В Коми снова выросли цены на ряд продуктов

В Коми снова выросли цены на ряд продуктовФото из архива "Про Город"

Комистат опубликовал данные о изменении цен на товары и услуги за период с 9 по 15 июля.

Продукты питания:

  • Подорожали: гречка (+5%), пшено (+2, 5%), ржаной хлеб (+1, 9%), капуста (+5, 9%).
  • Подешевели: сосиски и сардельки (-2%), варёные колбасы (-1, 8%), картофель (-3, 9%), лук (-2, 5%), огурцы (-2, 1%).

Непродовольственные товары:

  • Подорожали: туалетное мыло (+3, 8%), спички (+1, 3%), телевизоры (+2, 9%).
  • Подешевели: стиральные порошки (-3, 1%), корма для домашних животных (-1%), туалетная бумага (-0, 8%), электропылесосы (-1, 2%), шампуни (-1%).

Медикаменты:

  • Подорожали комбинированные анальгетики (+3, 2%).

Топливо:

  • Подорожали: бензин (+0, 8%), дизельное топливо (+0, 2%).

Рост цен на крупы и овощи обусловлен сезонными факторами и спросом. Снижение цен на мясные изделия может быть связано с конкуренцией. Изменения цен на непродовольственные товары отражают потребительские предпочтения и производственные издержки. Стабильные цены на медикаменты и топливо говорят об отсутствии значительных колебаний в этих секторах.

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