В Коми снова выросли цены на ряд продуктов
- 20:15 19 июля
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- Инесса Богатая
Фото из архива "Про Город"
Комистат опубликовал данные о изменении цен на товары и услуги за период с 9 по 15 июля.
Продукты питания:
- Подорожали: гречка (+5%), пшено (+2, 5%), ржаной хлеб (+1, 9%), капуста (+5, 9%).
- Подешевели: сосиски и сардельки (-2%), варёные колбасы (-1, 8%), картофель (-3, 9%), лук (-2, 5%), огурцы (-2, 1%).
Непродовольственные товары:
- Подорожали: туалетное мыло (+3, 8%), спички (+1, 3%), телевизоры (+2, 9%).
- Подешевели: стиральные порошки (-3, 1%), корма для домашних животных (-1%), туалетная бумага (-0, 8%), электропылесосы (-1, 2%), шампуни (-1%).
Медикаменты:
- Подорожали комбинированные анальгетики (+3, 2%).
Топливо:
- Подорожали: бензин (+0, 8%), дизельное топливо (+0, 2%).
Рост цен на крупы и овощи обусловлен сезонными факторами и спросом. Снижение цен на мясные изделия может быть связано с конкуренцией. Изменения цен на непродовольственные товары отражают потребительские предпочтения и производственные издержки. Стабильные цены на медикаменты и топливо говорят об отсутствии значительных колебаний в этих секторах.
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