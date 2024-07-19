В Коми снова выросли цены на ряд продуктов

Комистат опубликовал данные о изменении цен на товары и услуги за период с 9 по 15 июля.

Рост цен на крупы и овощи обусловлен сезонными факторами и спросом. Снижение цен на мясные изделия может быть связано с конкуренцией. Изменения цен на непродовольственные товары отражают потребительские предпочтения и производственные издержки. Стабильные цены на медикаменты и топливо говорят об отсутствии значительных колебаний в этих секторах.