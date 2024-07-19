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Сыктывкар принял участие в конкурсе "Культурная столица 2026 года"

Сыктывкар принял участие в конкурсе "Культурная столица 2026 года"Фото из архива "Про Город"

Сыктывкар участвует в конкурсе "Культурная столица 2026 года", организованном для повышения привлекательности регионов. Победителя выбирает экспертная комиссия, а также проводится онлайн-голосование на портале Госуслуги. Город с наибольшим числом голосов получит номинацию "Народное голосование". 

Сыктывкар попал во второй блок городов и на данный момент имеет 8158 голосов. Глава Коми Владимир Уйба отметил, что город славится своими культурными мероприятиями, коллекциями искусства и уникальными артефактами. Призываем всех голосовать за Сыктывкар, чтобы увеличить его известность и туристическую привлекательность. 

Чтобы проголосовать:

  • Перейдите по ссылке: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/424922/?utm_content=d2026.
  • Войдите в систему с помощью учетной записи Госуслуг.
  • Выберите Сыктывкар и нажмите "Отправить".
  • Дождитесь уведомления о том, что ваш голос учтен.

Результаты будут объявлены в декабре.

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