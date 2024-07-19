Сыктывкар принял участие в конкурсе "Культурная столица 2026 года"

Сыктывкар участвует в конкурсе "Культурная столица 2026 года", организованном для повышения привлекательности регионов. Победителя выбирает экспертная комиссия, а также проводится онлайн-голосование на портале Госуслуги. Город с наибольшим числом голосов получит номинацию "Народное голосование".

Сыктывкар попал во второй блок городов и на данный момент имеет 8158 голосов. Глава Коми Владимир Уйба отметил, что город славится своими культурными мероприятиями, коллекциями искусства и уникальными артефактами. Призываем всех голосовать за Сыктывкар, чтобы увеличить его известность и туристическую привлекательность.