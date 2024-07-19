Сыктывкар принял участие в конкурсе "Культурная столица 2026 года"
- 21:45 19 июля
- 6+
- Инесса Богатая
Фото из архива "Про Город"
Сыктывкар участвует в конкурсе "Культурная столица 2026 года", организованном для повышения привлекательности регионов. Победителя выбирает экспертная комиссия, а также проводится онлайн-голосование на портале Госуслуги. Город с наибольшим числом голосов получит номинацию "Народное голосование".
Сыктывкар попал во второй блок городов и на данный момент имеет 8158 голосов. Глава Коми Владимир Уйба отметил, что город славится своими культурными мероприятиями, коллекциями искусства и уникальными артефактами. Призываем всех голосовать за Сыктывкар, чтобы увеличить его известность и туристическую привлекательность.
Чтобы проголосовать:
- Перейдите по ссылке: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/424922/?utm_content=d2026.
- Войдите в систему с помощью учетной записи Госуслуг.
- Выберите Сыктывкар и нажмите "Отправить".
- Дождитесь уведомления о том, что ваш голос учтен.
Результаты будут объявлены в декабре.
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