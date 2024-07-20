В Коми три пешехода попали под колёса авто

В Коми за сутки в трёх ДТП из пяти пострадали пешеходы. Всех увезли в больницу. Об этом сообщает УГИБДД региона.

18 июля 2024 года в Республике зафиксировано 10 ДТП с материальным ущербом и 5 с пострадавшими. Известно, что в трёх случаях пострадали пешеходы.