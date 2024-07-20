В Коми три пешехода попали под колёса авто
- 08:15 20 июля
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- Анастасия Амелькина
В Коми за сутки в трёх ДТП из пяти пострадали пешеходы. Всех увезли в больницу. Об этом сообщает УГИБДД региона.
18 июля 2024 года в Республике зафиксировано 10 ДТП с материальным ущербом и 5 с пострадавшими. Известно, что в трёх случаях пострадали пешеходы.
В четыре часа утра на 49 километре трассы Носим – Крутоборка ЗИЛ наехал на мужчину. Житель Усть-Куломского района 1982 года рождения находился сзади автомобиля. Машина двигалась задним ходом. Пострадавшего увезли в больницу с переломом грудной клетки и пневмотораксом. Водитель 1978 года рождения за рулём с 2006 года.
Второе ДТП произошло в столице Коми около 09:06. Девушка 1999 года рождения переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в районе 30 дома на улице Ленина. Она попала под колёса Nissan Tiida. Сыктывкарку увезли в больницу с ссадинами колен, локтя левой руки, правой кисти и тупой травмой живота.
Около 10:25 в этот же день в Сыктывкаре под колёса фургона попал мужчина 1967 года рождения. Автомобиль под управлением молодого человека 2006 года рождения двигался задним ходом на территории у 58 дома на улице Петрозаводской. Водитель получил права в 2024 году. Пострадавшего госпитализировали с сотрясением, закрытой черепно-мозговой травмой, гематомой затылка и ушибленной раной.