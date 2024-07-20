Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Почему свекла несладкая: 6 способов улучшить вкус корнеплода - будет как сахар

Почему свекла несладкая: 6 способов улучшить вкус корнеплода - будет как сахарfreepik.com

Свёкла — это корнеплод, который предпочитает плодородные и богатые органическими веществами почвы с хорошей аэрацией. Поэтому рекомендуется осенью перед посадкой свёклы добавить перегной на участок. Для глинистых почв улучшение структуры можно достичь добавлением песка и тщательной перекопкой. На плотных почвах свёкла может иметь горький привкус.

Ещё один метод, чтобы повысить сладость свёклы, — использование поваренной соли. В период роста полезно полить растения раствором: 1 чайная ложка соли на ведро воды, рассчитанную на 1 квадратный метр.

Кроме того, для улучшения вкусовых качеств корнеплодов можно использовать подкормки настоем коровяка и древесной золой (3 стакана на квадратный метр). Зола не только обогащает растения питательными веществами, но и снижает кислотность почвы, что также благоприятно сказывается на свёкле.

Не менее важно помнить, что свёкла нуждается в достаточном количестве влаги в начале вегетационного периода и во время роста корнеплодов. Слишком сухая почва может привести к горечи корнеплодов, как и недостаточно рыхлая почва, пишет pravda.ru.

Читайте также:

...

  • 0

Популярное

Последние новости