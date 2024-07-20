Почему свекла несладкая: 6 способов улучшить вкус корнеплода - будет как сахар

Свёкла — это корнеплод, который предпочитает плодородные и богатые органическими веществами почвы с хорошей аэрацией. Поэтому рекомендуется осенью перед посадкой свёклы добавить перегной на участок. Для глинистых почв улучшение структуры можно достичь добавлением песка и тщательной перекопкой. На плотных почвах свёкла может иметь горький привкус.

Ещё один метод, чтобы повысить сладость свёклы, — использование поваренной соли. В период роста полезно полить растения раствором: 1 чайная ложка соли на ведро воды, рассчитанную на 1 квадратный метр.