Почему свекла несладкая: 6 способов улучшить вкус корнеплода - будет как сахар
- 07:15 20 июля
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Свёкла — это корнеплод, который предпочитает плодородные и богатые органическими веществами почвы с хорошей аэрацией. Поэтому рекомендуется осенью перед посадкой свёклы добавить перегной на участок. Для глинистых почв улучшение структуры можно достичь добавлением песка и тщательной перекопкой. На плотных почвах свёкла может иметь горький привкус.
Ещё один метод, чтобы повысить сладость свёклы, — использование поваренной соли. В период роста полезно полить растения раствором: 1 чайная ложка соли на ведро воды, рассчитанную на 1 квадратный метр.
Кроме того, для улучшения вкусовых качеств корнеплодов можно использовать подкормки настоем коровяка и древесной золой (3 стакана на квадратный метр). Зола не только обогащает растения питательными веществами, но и снижает кислотность почвы, что также благоприятно сказывается на свёкле.
Не менее важно помнить, что свёкла нуждается в достаточном количестве влаги в начале вегетационного периода и во время роста корнеплодов. Слишком сухая почва может привести к горечи корнеплодов, как и недостаточно рыхлая почва, пишет pravda.ru.
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