"С понедельника будет бесплатно для каждого пенсионера": новая льгота вводится с 22 июля

С середины лета пенсионеры получат новую льготу — бесплатное предоставление дров. С 22 июля начнёт действовать программа, благодаря которой пожилые люди смогут существенно сэкономить. Эта инициатива, анонсированная пенсионным экспертом Анастасией Киреевой, является приятной возможностью для граждан старшего возраста в разных регионах России. В рамках благотворительных программ для пенсионеров будут организованы бесплатные раздачи дров.

«Летом дрова могут показаться неактуальными, но в деревенских домах печное отопление до сих пор используется. Кроме того, многие начинают готовиться к осенне-зимнему периоду уже в середине лета, запасая топливо. Поэтому данная помощь будет очень полезной», — отметила Киреева.