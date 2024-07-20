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"С понедельника будет бесплатно для каждого пенсионера": новая льгота вводится с 22 июля

"С понедельника будет бесплатно для каждого пенсионера": новая льгота вводится с 22 июляФото из архива "Про Города"

С середины лета пенсионеры получат новую льготу — бесплатное предоставление дров. С 22 июля начнёт действовать программа, благодаря которой пожилые люди смогут существенно сэкономить. Эта инициатива, анонсированная пенсионным экспертом Анастасией Киреевой, является приятной возможностью для граждан старшего возраста в разных регионах России. В рамках благотворительных программ для пенсионеров будут организованы бесплатные раздачи дров.

«Летом дрова могут показаться неактуальными, но в деревенских домах печное отопление до сих пор используется. Кроме того, многие начинают готовиться к осенне-зимнему периоду уже в середине лета, запасая топливо. Поэтому данная помощь будет очень полезной», — отметила Киреева.

Программы будут действовать в различных регионах, включая Краснодарский край и Тверскую область. Особое внимание будет уделено пожилым людям с низкими доходами, однако воспользоваться льготой смогут все пенсионеры. Дрова будут доставляться непосредственно к домам нуждающихся с 22 июля. Если благотворительные организации не имеют данных о конкретных гражданах, можно будет подать заявку на получение дров.

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