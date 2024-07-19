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В Коми из-за ДТП погиб ребенок

В Коми из-за ДТП погиб ребенокФото ГАИ по Коми

В Усть-Куломском районе произошла автомобильная авария, в результате которой погиб несовершеннолетний пассажир транспорта.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 19 июля на 248 километре автодороги “Сыктывкар-Троицко-Печорск”. По предварительной информации Госавтоинспекции по Коми, водитель “Хендая” не справился с управлением. В результате этого, мужчина съехал с автодороги в левый по ходу движения кювет, после чего транспорт перевернулся.

В результате автомобильной аварии погиб пассажир – мальчик 2011 года рождения, молодой человек 2005 года рождения получил травмы.

На месте аварии сейчас работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают причины обстоятельства смертельного происшествия. 
 

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