В Коми с начала пожароопасного сезона произошло 51 возгорание в лесу
- 11:20 20 июля
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- Анастасия Амелькина
В Коми за неделю произошло 19 лесных пожаров. Чаще всего ЧП возникают из-за неосторожного обращения с огнём или из-за грозовых разрядов. Об этом сообщает Минприроды региона.
На данный момент в Республике действует 7 лесных пожаров на площади в 42,02 гектара. Возгорания зафиксированы в Печоре, Усинске, Вуктыле и Ижемском районе. Сейчас 28 сотрудников ГАУ РК «Коми лесопожарный центр» ликвидируют распространение огня.
Всего с 15 по 19 июля 2024 года в Коми произошло 19 лесных пожаров. Площадь горения составила 64,64 гектара. А за период пожароопасного сезона огонь застал 265,17 гектар. За это время выявили и ликвидировали 51 возгорание. В 40 случаях огонь возник из-за грозовых разрядов.
По данным Минприроды Коми, оперативность тушения в первые сутки с момента обнаружения составляет 78 процентов. Угрозы распространения огня на населенные пункты и объекты экономики не возникало.