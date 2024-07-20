В Коми с начала пожароопасного сезона произошло 51 возгорание в лесу

В Коми за неделю произошло 19 лесных пожаров. Чаще всего ЧП возникают из-за неосторожного обращения с огнём или из-за грозовых разрядов. Об этом сообщает Минприроды региона.

На данный момент в Республике действует 7 лесных пожаров на площади в 42,02 гектара. Возгорания зафиксированы в Печоре, Усинске, Вуктыле и Ижемском районе. Сейчас 28 сотрудников ГАУ РК «Коми лесопожарный центр» ликвидируют распространение огня.