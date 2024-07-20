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В Коми с начала пожароопасного сезона произошло 51 возгорание в лесу

В Коми с начала пожароопасного сезона произошло 51 возгорание в лесуФото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Коми за неделю произошло 19 лесных пожаров. Чаще всего ЧП возникают из-за неосторожного обращения с огнём или из-за грозовых разрядов. Об этом сообщает Минприроды региона.

На данный момент в Республике действует 7 лесных пожаров на площади в 42,02 гектара. Возгорания зафиксированы в Печоре, Усинске, Вуктыле и Ижемском районе. Сейчас 28 сотрудников ГАУ РК «Коми лесопожарный центр» ликвидируют распространение огня.

Всего с 15 по 19 июля 2024 года в Коми произошло 19 лесных пожаров. Площадь горения составила 64,64 гектара. А за период пожароопасного сезона огонь застал 265,17 гектар. За это время выявили и ликвидировали 51 возгорание. В 40 случаях огонь возник из-за грозовых разрядов.

По данным Минприроды Коми, оперативность тушения в первые сутки с момента обнаружения составляет 78 процентов. Угрозы распространения огня на населенные пункты и объекты экономики не возникало.

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