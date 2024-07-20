Как защитить недвижимость от мошенников: советы от Минцифры

Фото из архива "Про Города"

Мошенникам не удастся завладеть чужой недвижимостью через портал госуслуг. Минцифры опровергло слухи о таких мошеннических схемах, назвав их фейковыми. В министерстве уточнили, что на портале госуслуг невозможно покупать или продавать недвижимость — через него можно только подать заявление в Росреестр на регистрацию права собственности. Такое заявление должно быть заверено через приложение «Госключ», и Росреестр тщательно проверяет все данные перед принятием решения о регистрации.

В «Госключе» невозможно подделать электронную подпись или использовать чужую. Для подтверждения входа на каждом новом устройстве пользователь должен ввести логин и пароль от Госуслуг, пройти двухфакторную аутентификацию, подтвердить номер телефона, создать 8-значный пароль и подтвердить личность с помощью биометрии загранпаспорта либо лично.

Только владелец электронной подписи может использовать «Госключ». При каждом запуске приложения необходимо вводить 8-значный пароль, а изменить или восстановить пароль без удаления сертификата электронной подписи невозможно. В Минцифры подчеркнули, что даже если злоумышленникам удастся получить доступ к телефону, они не смогут подписать документы в «Госключе».

Для дополнительной защиты имущества владельцы недвижимости могут подать в Росреестр заявление о запрете на регистрационные действия без личного присутствия, пишет pravda.ru.