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В Ухте зарегистрировали пятисотого новорожденного в 2024 году

В Ухте зарегистрировали пятисотого новорожденного в 2024 годуфото ухтинской мэрии

По сообщению мэрии Ухты стало известно, что в городе 19 июля был зарегистрирован 500-ый новорожденный за год.

Так, в территориальном отделе ухтинского ЗАГСа сегодня зарегистрировали 500-ого появившегося на свет ребенка в 2024 году. Родителями мальчика стали Николай и Анастасия Денисенко. Их сын получил имя Ян и стал первенцем в семье.

Поздравить юных родителей решили не только родные и близкие, но и замруководителя ухтинской мэрии и председатель совета города Ухты. Семье вручили поздравительный адрес, часы с гербом Ухты от главы города, букет цветов для матери и подарки для ребенка.

Торжественная церемония завершилась пеленанием ребенка в отцовскую рубаху и завязыванием материнским пояском.
 

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