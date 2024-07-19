В Ухте зарегистрировали пятисотого новорожденного в 2024 году
- 22:45 19 июля
- 6+
- Олег Помидоров
фото ухтинской мэрии
По сообщению мэрии Ухты стало известно, что в городе 19 июля был зарегистрирован 500-ый новорожденный за год.
Так, в территориальном отделе ухтинского ЗАГСа сегодня зарегистрировали 500-ого появившегося на свет ребенка в 2024 году. Родителями мальчика стали Николай и Анастасия Денисенко. Их сын получил имя Ян и стал первенцем в семье.
Поздравить юных родителей решили не только родные и близкие, но и замруководителя ухтинской мэрии и председатель совета города Ухты. Семье вручили поздравительный адрес, часы с гербом Ухты от главы города, букет цветов для матери и подарки для ребенка.
Торжественная церемония завершилась пеленанием ребенка в отцовскую рубаху и завязыванием материнским пояском.