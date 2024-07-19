В Ухте зарегистрировали пятисотого новорожденного в 2024 году

По сообщению мэрии Ухты стало известно, что в городе 19 июля был зарегистрирован 500-ый новорожденный за год.

Так, в территориальном отделе ухтинского ЗАГСа сегодня зарегистрировали 500-ого появившегося на свет ребенка в 2024 году. Родителями мальчика стали Николай и Анастасия Денисенко. Их сын получил имя Ян и стал первенцем в семье.