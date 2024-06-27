Обрезка клубники после плодоношения: рассказываем, когда можно и нельзя

После сбора урожая клубники у многих садоводов возникает вопрос: стоит ли обрезать листья? Когда обрезка обязательна:

• Заболевания. Если клубника сильно поражена грибковыми болезнями или вредителями, необходимо срезать всю ботву, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

• Старение кустов. Обрезка помогает обновить и омолодить старые кусты клубники. Срез делается практически у самой поверхности почвы.

Когда обрезка не требуется:

• Размножение. Если требуется оставить усы для размножения клубники, не обрезайте листья, поскольку кусты отдают питательные вещества усам.

• Ремонтантные сорта. Не обрезайте листья у ремонтантных сортов клубники, так как они могут принести урожай еще раз в этом сезоне.

Если вы решили обрезать листья клубники, сделайте это сразу после плодоношения. Не затягивайте процесс до конца июля или августа, так как кусты не успеют нарастить новую зеленую массу и будут плохо плодоносить в следующем году, пишет pravda.ru.