Обрезка клубники после плодоношения: рассказываем, когда можно и нельзя
- 07:15 27 июня
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- Служба новостей
После сбора урожая клубники у многих садоводов возникает вопрос: стоит ли обрезать листья?
Когда обрезка обязательна:
• Заболевания. Если клубника сильно поражена грибковыми болезнями или вредителями, необходимо срезать всю ботву, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции.
• Старение кустов. Обрезка помогает обновить и омолодить старые кусты клубники. Срез делается практически у самой поверхности почвы.
Когда обрезка не требуется:
• Размножение. Если требуется оставить усы для размножения клубники, не обрезайте листья, поскольку кусты отдают питательные вещества усам.
• Ремонтантные сорта. Не обрезайте листья у ремонтантных сортов клубники, так как они могут принести урожай еще раз в этом сезоне.
Если вы решили обрезать листья клубники, сделайте это сразу после плодоношения. Не затягивайте процесс до конца июля или августа, так как кусты не успеют нарастить новую зеленую массу и будут плохо плодоносить в следующем году, пишет pravda.ru.
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