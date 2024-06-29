В Республике Коми стали медалистами 443 выпускника школ

В этом году 240 выпускников в Коми были награждены медалью «За особые успехи в учении» I степени, а 203 школьника получат медаль II степени. Данные об этом предоставила пресс-служба Министерства образования и науки региона.

Суммарно в республике насчитывается 443 медалиста, но это число может увеличиться, поскольку выпускники имеют возможность улучшить один из своих результатов ЕГЭ 4–5 июля в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. Это может значительно повлиять на статистику, позволяя большему числу выпускников получить заслуженные награды за свои академические достижения.