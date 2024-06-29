В Республике Коми стали медалистами 443 выпускника школ
- 21:45 29 июня
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- Дмитрий Толстенёв
В этом году 240 выпускников в Коми были награждены медалью «За особые успехи в учении» I степени, а 203 школьника получат медаль II степени. Данные об этом предоставила пресс-служба Министерства образования и науки региона.
Суммарно в республике насчитывается 443 медалиста, но это число может увеличиться, поскольку выпускники имеют возможность улучшить один из своих результатов ЕГЭ 4–5 июля в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. Это может значительно повлиять на статистику, позволяя большему числу выпускников получить заслуженные награды за свои академические достижения.
В 2023 году из школ Коми выпустилось 407 медалистов. Этот показатель свидетельствует о положительной динамике и повышении уровня образования в регионе. Министр образования и науки Республики Коми Наталья Якимова отметила, что увеличение числа медалистов — это хорошая тенденция и результат работы всей системы образования.
Наибольшее количество медалистов в этом году подготовили школы Сыктывкара, Ухты и Воркуты. Среди районов лидерами по числу медалистов стали Усть-Вымский, Корткеросский, Ижемский и Сыктывдинский районы. Это свидетельствует о высоком уровне подготовки учащихся и эффективной работе педагогических коллективов в этих муниципальных образованиях.
Награждение медалистов — это не только признание их академических достижений, но и стимул для дальнейшего развития. Выпускники, удостоенные медалей, получают дополнительные возможности при поступлении в высшие учебные заведения, что открывает для них новые перспективы в образовательной и профессиональной карьере.
Для многих школьников и их родителей получение медали — это важное событие, символизирующее успешное окончание школы и начало нового этапа в жизни. В этом году торжественные церемонии награждения проходят в атмосфере праздника и гордости за достижения выпускников.