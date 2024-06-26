Подкормка капусты в конце июня: секрет хорошего урожая, о котором забывают многие дачники
- 07:15 26 июня
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К концу июня капуста активно наращивает вегетативную массу и начинает подготовку к формированию кочанов. В этот период чрезвычайно важно обеспечить растения дополнительным питанием, чтобы добиться высокого качества и объёма урожая. Однако многие садоводы упускают этот критический этап, пишет pravda.ru.
Зачем подкармливать капусту в конце июня
К концу июня питательные вещества, внесённые при посадке, уже почти полностью израсходованы. В это время капуста особенно нуждается в дополнительных дозах азота, фосфора и калия, чтобы сформировать крепкие и плотные кочаны.
Если растения не получат необходимое питание в этот период, их рост и развитие могут замедлиться. Кочаны могут оказаться мелкими и рыхлыми, а ослабленные растения станут более уязвимыми к болезням и вредителям.
Чем подкармливать капусту в конце июня
Лучшие удобрения для капусты в этот период:
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Настой коровяка или куриного помета. Это прекрасный источник азота, который стимулирует активный рост. Настой готовится из расчета 1 часть удобрения на 10 частей воды и вносится под корень.
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Суперфосфат. Фосфор необходим для формирования крепких и сочных кочанов. Гранулированное удобрение вносят в дозировке 20-30 г на 1 кв. м.
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Сульфат калия. Калий способствует повышению устойчивости растений к болезням и неблагоприятным условиям. Рекомендованная дозировка – 15-20 г на 1 кв. м.
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Древесная зола. Содержит необходимые капусте микро- и макроэлементы. Её можно вносить под корень или использовать для опрыскивания листьев (50 г на 10 л воды).
Кроме подкормки, в конце июня важно проводить окучивание капусты. Это стимулирует образование дополнительных корней, улучшая поглощение питательных веществ растением.
Регулярная подкормка и правильный уход за капустой в конце июня создадут условия для её хорошего роста, формирования крупных и плотных кочанов, что в итоге обеспечит обильный урожай.
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