В июльских квитанциях за "коммуналку" появится новая строчка: будем платить еще больше

В июльских квитанциях появится новая информационная строка под названием "перерасчет потребления за прошлый период". Это изменение затронет владельцев квартир, оснащенных счетчиками для воды, электроэнергии, тепла и других коммунальных услуг.

Нововведение станет актуальным только в случае, если перерасчет не проводился в течение 2023 года. Теперь важно своевременно оплачивать все коммунальные услуги, чтобы избежать просрочек. Для экономии на коммунальных платежах рекомендуется использовать карты, предоставляющие кэшбэк за такие расходы.