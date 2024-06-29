В Сыктывкаре почтили память погибших из-за схода вагонов в Коми

Фото главы Коми

В Сыктывкаре прошла трогательная акция, посвященная памяти погибших в результате схода вагонов поезда на перегоне Инта-Угольный. Активисты Молодёжки Республики Коми вместе с общественными объединениями собрались у мемориала "Вечный огонь", чтобы выразить свое сочувствие и поддержать семьи пострадавших в этой трагедии, сообщает "Комиинформ".

26 июня на перегоне Инта-Угольный произошла крупная железнодорожная авария. Девять из четырнадцати вагонов поезда сообщением Воркута - Новороссийск сошли с рельсов, перевернувшись. В составе поезда находились 232 человека. Три человека погибли, еще трое находятся в тяжелом состоянии и были доставлены санавиацией в Сыктывкар. Еще трое пострадавших проходят лечение в Интинской городской больнице.

Возле главного мемориала "Вечный огонь" активисты выложили из свечей название города Инта, символизируя свет памяти и скорби по погибшим. Собравшиеся вознесли молитвы и выразили свою поддержку семьям жертв трагедии. В акции приняли участие представители местных властей, общественных организаций и простые горожане, неравнодушные к произошедшему.

Утром 27 июня пассажиры, не получившие травм в аварии, пересели в специально сформированный для них состав, который отправился в Новороссийск по ускоренному графику. Организация помощи пострадавшим и эвакуация пассажиров прошла оперативно, благодаря слаженной работе экстренных служб и железнодорожных компаний.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Основной причиной аварии считается подмыв железнодорожного полотна в результате обильных осадков, которые привели к нарушению целостности пути.