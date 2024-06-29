В больницу "РЖД-Медицина" в Коми привлекут дополнительный контингент врачей

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Вопросы обеспечения жителей города Микунь полноценной медицинской помощью обсудили руководитель Минздрава Коми Татьяна Марунич и руководство Центральной дирекции здравоохранения — филиала ОАО "РЖД". Поводом для встречи стала обеспокоенность микунчан закрытием реанимационного отделения железнодорожной больницы, в связи с чем пациентов теперь перенаправляют в районную больницу села Айкино.

Жителей города беспокоит нехватка медицинских кадров и то, что руководство городской железнодорожной больницы теперь размещается не в Микуне, а в Печоре. По мнению горожан, эти перемены негативным образом отражаются на качестве и доступности медицинской помощи. Они отмечают, что несмотря на сохранение некоторых услуг, отсутствие реанимационного отделения создает риск для пациентов, нуждающихся в экстренной медицинской помощи.

В стационаре железнодорожной больницы Микуня продолжают предоставлять плановую медицинскую помощь по профилям: терапия, хирургия и гинекология. В том числе, на базе дневного стационара делают внутримышечные и внутривенные инъекции при наличии показаний. Однако, отсутствие полноценной реанимационной службы вызывает серьезное беспокойство среди местных жителей, особенно в случаях, требующих немедленного вмешательства.

Поликлиника железнодорожной больницы продолжает свою работу. Амбулаторно-поликлиническую помощь оказывают три терапевта, два педиатра, офтальмолог, отоларинголог, невролог, хирург, гинеколог и другие специалисты. Запись на прием ведется по телефону или при непосредственном обращении в регистратуру. Жители города отмечают, что доступность консультаций специалистов сохраняется, однако время ожидания приема может увеличиваться из-за недостатка врачей.

Служба скорой медицинской помощи работает на базе Усть-Вымской ЦРБ. Население Микуня обслуживают две круглосуточные бригады отделения скорой медицинской помощи и два автомобиля скорой медицинской помощи, которые базируются в городе. Это позволяет оперативно реагировать на вызовы и оказывать первую помощь, однако транспортировка пациентов в другие медицинские учреждения, таких как больница в Айкино, занимает дополнительное время, что в экстренных случаях может быть критично.