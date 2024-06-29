Жители Эжвинского района Сыктывкара пожаловались на неприятный запах

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Жители Эжвинского района Сыктывкара обратились с жалобами на неприятный запах в атмосферном воздухе. Управление Роспотребнадзора по Республике Коми оперативно отреагировало на эти сигналы и организовало проверку качества воздуха в указанной жилой зоне.

В четверг, 27 июня, специалисты Федерального бюджетного учреждения здравоохранения (ФБУЗ) «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» взяли пробы воздуха по адресу: г. Сыктывкар, ул. Набережный проезд, д. 2. Замеры были проведены с целью выявления возможных источников загрязнения и определения содержания вредных веществ в воздухе. Жители данного района неоднократно жаловались на неприятные запахи, что вызвало обоснованные опасения по поводу качества воздуха и возможного вреда здоровью.

Лабораторные исследования проб воздуха показали, что содержание загрязняющих веществ в воздухе не превышает предельно допустимые концентрации. Эти результаты успокоили местных жителей, однако некоторые из них выразили сомнения относительно источника неприятного запаха и его возможного влияния на их здоровье в долгосрочной перспективе.