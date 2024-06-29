Жители Эжвинского района Сыктывкара пожаловались на неприятный запах
- 18:45 29 июня
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- Дмитрий Толстенёв
Жители Эжвинского района Сыктывкара обратились с жалобами на неприятный запах в атмосферном воздухе.
Управление Роспотребнадзора по Республике Коми оперативно отреагировало на эти сигналы и организовало проверку качества воздуха в указанной жилой зоне.
В четверг, 27 июня, специалисты Федерального бюджетного учреждения здравоохранения (ФБУЗ) «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» взяли пробы воздуха по адресу: г. Сыктывкар, ул. Набережный проезд, д. 2. Замеры были проведены с целью выявления возможных источников загрязнения и определения содержания вредных веществ в воздухе. Жители данного района неоднократно жаловались на неприятные запахи, что вызвало обоснованные опасения по поводу качества воздуха и возможного вреда здоровью.
Лабораторные исследования проб воздуха показали, что содержание загрязняющих веществ в воздухе не превышает предельно допустимые концентрации. Эти результаты успокоили местных жителей, однако некоторые из них выразили сомнения относительно источника неприятного запаха и его возможного влияния на их здоровье в долгосрочной перспективе.
Представители Роспотребнадзора отметили, что такие проверки являются важной частью мониторинга состояния окружающей среды и защиты здоровья населения. Они заверили, что будут продолжать внимательно следить за ситуацией в районе и при необходимости проводить дополнительные исследования. Эксперты также подчеркнули, что выявленные концентрации загрязняющих веществ соответствуют нормам, установленным санитарными правилами, что свидетельствует о безопасности воздуха для жителей.