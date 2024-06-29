В Коми на Республиканском лыжном комплексе 7 июля пройдут массовые забеги спортсменов

Фото организаторов

Беговой клуб МанарагаRUN при поддержке Управления спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" и Республиканского лыжного комплекса им. Р. П. Сметаниной 7 июля проведет на базе лыжного стадиона трейловые забеги в рамках открытого соревнования "Яг-Морт Trail-2024". Это мероприятие обещает стать значимым событием для любителей бега и активного отдыха, собрав участников со всей Республики Коми и других регионов России. Местом проведения "Яг-Морт Trail - 2024" не случайно выбран Республиканский лыжный комплекс им. Р. П. Сметаниной. Этот комплекс, являющийся настоящим "местом силы" лыжников Коми и всей страны, предоставляет уникальные условия для проведения полноценных тренировок лыжников и биатлонистов. Здесь регулярно проходят всероссийские и региональные соревнования по лыжным гонкам и биатлону, что делает комплекс идеальной площадкой для проведения трейловых забегов.

Организаторы подготовили для участников три дистанции, чтобы каждый мог выбрать маршрут по своим силам и уровню подготовки. Для новичков и бегунов с начальным уровнем подготовки предлагается дистанция в 5 км с набором высоты 128 метров. Этот маршрут позволит участникам проверить свои силы и поверить в собственные возможности. Для более опытных бегунов подготовлена дистанция в 13 км с набором высоты 314 метров, которая проходит по имитационным тропам РЛК, где тренируются участники сборной России по лыжным гонкам. Настоящим вызовом станет дистанция в один круг протяженностью 24 км с набором высоты 683 метра, включающая технические элементы в виде поваленных деревьев, оврагов и заболоченных участков.

Особое внимание уделено и юным спортсменам. Для них организованы детские забеги на 600 м и 1 км, которые возглавят лыжники Республики Коми. Эти забеги призваны не только развить у детей интерес к спорту, но и дать им возможность почувствовать радость от участия в большом спортивном празднике.

Каждый участник, преодолевший свою дистанцию, получит уникальную медаль финишера, ставшую символом достижений и преодоления. Победителей забегов ждут призы от организаторов и партнёров спортивного мероприятия, что добавляет соревнованиям ещё больше азарта и стимула к победе.

"Яг-Морт Trail-2024" обещает стать ярким событием спортивного календаря Сыктывкара и Республики Коми. Это не только возможность для участников проверить свои силы, но и отличная возможность для зрителей насладиться атмосферой спортивного праздника, поддержать своих близких и просто провести время на свежем воздухе. Трейловые забеги на базе Республиканского лыжного комплекса им. Р. П. Сметаниной станут настоящим праздником спорта и здоровья, объединяющим людей разных возрастов и уровней подготовки.