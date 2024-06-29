Царские булочки за 20 минут: понадобится всего 1 ингредиент

Рогалики — это не только лакомство, но и часть культурного наследия различных стран. История их происхождения обросла мифами и легендами, однако, вкус этого деликатеса остается превосходным. Споры о том, кто первым испек рогалики, ведутся давно: венгры утверждают, что это было в XVII веке, турки — после освобождения Буды в 1686 году. Независимо от их происхождения, рогалики остаются популярным угощением во многих странах.

Чтобы попробовать волшебство этой выпечки в домашних условиях, вам понадобятся всего лишь несколько простых ингредиентов и минуты свободного времени. Следуя простому рецепту, вы сможете создать ароматные и нежные рогалики, которые станут прекрасным дополнением к чаю или кофе.