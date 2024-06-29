После ЧП с поездом в Коми в медучреждениях остаются 14 пострадавших

В Коми в результате схода поезда с рельсов пострадали четырнадцать человек, включая четырех детей. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Инцидент произошел в среду, когда девять вагонов пассажирского поезда No511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. В момент аварии в поезде находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, в результате происшествия погибли три человека, а пострадали десять человек.