После ЧП с поездом в Коми в медучреждениях остаются 14 пострадавших
- 10:30 29 июня
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- Дмитрий Толстенёв
В Коми в результате схода поезда с рельсов пострадали четырнадцать человек, включая четырех детей. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Инцидент произошел в среду, когда девять вагонов пассажирского поезда No511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. В момент аварии в поезде находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, в результате происшествия погибли три человека, а пострадали десять человек.
Железнодорожная компания РЖД сообщила в пятницу, что движение на участке в Коми, где произошел сход вагонов, полностью восстановлено. Все задержанные поезда вводятся в график.
Этот инцидент вызвал значительное беспокойство как среди жителей региона, так и среди пассажиров поезда. Сразу после аварии на место происшествия были направлены спасательные службы и медицинские бригады. Пострадавшие были оперативно доставлены в ближайшие больницы, где им была оказана необходимая медицинская помощь.
Причины схода вагонов с рельсов пока не установлены. Следственные органы проводят расследование, чтобы определить все обстоятельства произошедшего. Рассматриваются различные версии, включая техническую неисправность и возможные ошибки в управлении поездом.
Министерство здравоохранения России внимательно следит за состоянием пострадавших и оказывает всю необходимую поддержку медицинским учреждениям, где находятся пострадавшие. Алексей Кузнецов подчеркнул, что все пострадавшие получают квалифицированную помощь, и их состояние находится под постоянным контролем специалистов.