В Коми 17-летний водитель скутера сбил малолетнего ребенка, гуляющего с мамой

Фото ГИБДД по Коми

28 июня в Ухте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием детей. Подробности инцидента "Комиинформу" предоставили в региональной Госавтоинспекции. В 17:50 17-летний водитель, управляя скутером Fortune, двигался по дворовой территории дома №27 на станции Ветлосян. В этот момент он совершил наезд на пешехода.

Пострадавшей оказалась девочка 2014 года рождения. Она получила ушиб головы, но госпитализация не потребовалась. Ухтинка шла по дворовой территории вместе с мамой.

Отмечено, что подросток никогда не получал водительских прав. В момент происшествия он находился в шлеме. Скутер ему подарила бабушка, но теперь транспортное средство будет стоять на специальной стоянке. В отношении собственника скутера составлен административный протокол.