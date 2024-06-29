По сообщениям "СПАС-КОМИ", в Сыктывдинском районе Коми утонул рыбак

Фото из архива редакции

Сыктывкарский аварийно-спасательный отряд "СПАС-КОМИ" Комитета ГО и ЧС Республики Коми продолжает свою неустанную работу по поиску и спасению людей, пропавших на водных объектах региона. Недавние случаи в Сыктывдинском и Усть-Цилемском районах показали всю сложность и опасность этой задачи.

26 июня в службу спасения поступила тревожная информация: в районе деревни Шыладор на реке Пожег утонул мужчина 1967 года рождения. По словам очевидцев, он отправился на моторной лодке из деревни Шыладор в поселок Новоипатово, но к месту назначения не прибыл. Поиски начались незамедлительно, и уже через несколько часов спасатели обнаружили тело мужчины в воде недалеко от места его отправления. Это трагическое событие стало тяжелым ударом для местных жителей и родственников погибшего.

С 25 по 28 июля аварийно-спасательный отряд "СПАС-КОМИ" проводил поисковые работы в Усть-Цилемском районе на реке Тобыш. В 50 км от села Трусово на воде пропал мужчина 1972 года рождения. Поисковая операция была осложнена высокими уровнями воды и сильными течениями. Трое спасателей вместе с двумя местными жителями на лодках исследовали участок реки, но поиски не увенчались успехом. В связи с неблагоприятными условиями работы были приостановлены, однако спасатели планируют возобновить их после спада воды.