В одном из районов Коми подростка без прав остановил столб

Фото ГИБДД по Коми

В Печоре 28 июня произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего мотоциклиста. По данным Госавтоинспекции региона, инцидент произошел около 15:30, когда 14-летний подросток, управляя мотоциклом марки "Восход", двигался по улице Центральная в поселке Чикшино. Юный водитель не справился с управлением и врезался в столб.

На месте происшествия пострадавшему были диагностированы серьезные травмы: раны головы и перелом руки. Подростка оперативно госпитализировали в местную больницу. Как выяснилось, юный мотоциклист ехал без защитного шлема, что значительно усугубило последствия аварии. Кроме того, выяснилось, что водительское удостоверение пострадавший никогда не получал, что само по себе является серьезным нарушением.