С 1 июля жизнь неработающих россиян перевернется: Голикова раскрыла всю правду
- 09:40 29 июня
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- Служба новостей
В 2024 году россиян ожидают существенные изменения в пенсионной системе, которые затронут возраст выхода на пенсию и размеры выплат. Цель этих реформ — улучшить материальное положение пенсионеров и обеспечить долговременную устойчивость пенсионной системы.
Основные изменения в пенсионной системе:
Повышение пенсионного возраста
С 2024 года мужчины будут выходить на пенсию в 63 года, а женщины — в 58 лет. Это этапное повышение пенсионного возраста, которое началось в 2018 году и должно достигнуть 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин к 2028 году.
Увеличение страхового стажа и пенсионных баллов
Для выхода на пенсию в 2024 году потребуется иметь минимум 14 лет трудового стажа и индивидуальный пенсионный коэффициент не менее 25,8 баллов. В 2025 году эти требования увеличатся до 15 лет стажа и 28,2 баллов соответственно.
Индексация пенсий
Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров возрастет до 18 521 рубля. Это повышение предусмотрено утвержденным бюджетом и гарантирует государственную поддержку пенсионеров.
Социальная пенсия
Социальная пенсия для нетрудоспособных граждан будет проиндексирована на 7,5% с 1 апреля 2024 года. В 2025 году индексация составит 9,5%, а в 2026 году — 10,3%.
Досрочный выход на пенсию
Некоторые категории граждан сохранят право на досрочный выход на пенсию:
- Инвалиды: лица с ограниченными возможностями здоровья могут выйти на пенсию независимо от возраста.
- Родители или опекуны детей-инвалидов: лица, воспитывающие детей с инвалидностью, могут рассчитывать на досрочную пенсию.
- Работники в особых условиях труда: шахтеры, пожарные и другие сотрудники, чья работа связана с повышенным риском для здоровья, могут выйти на пенсию раньше.
- Жители Крайнего Севера и приравненных регионов: те, кто проработал как минимум 15 лет в районах Крайнего Севера и 20 лет в приравненных к ним регионах, также могут претендовать на досрочную пенсию.
Реформы пенсионной системы, запланированные на 2024 год, направлены на улучшение финансового положения пенсионеров и обеспечение стабильности пенсионной системы. Однако для многих граждан в переходном периоде оценка своего будущего статуса может быть затруднена. Правительство уверяет, что новая пенсионная система станет более справедливой и прозрачной, обеспечивая достойный уровень жизни для всех граждан после выхода на пенсию, пишет progoroduhta.ru.