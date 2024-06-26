Выйдут на белую полосу: Тамара Глоба назвала три знака, которые будут жить как в сказке

В список счастливчиков одними из первых попали Овны, которым предстоит достичь больших успехов в творчестве и в своей профессии. А ваше руководство, оценив ваш вклад в развитие дела, не забудет щедро наградить вас. Поддержка поступит и со стороны близких. Близнецы

Близнецам удастся перешагнуть через свой страх и продвинуться туда, куда раньше они идти опасались. Это может быть смена работы, переезд или вступление в брак. В любом случае, представителям знака это будет только во благо.

Весы

Весов же настигнет счастье на личном фронте. Если вы относитесь к одиноким представителям знака, то вам судьба может подарить встречу с интересным человеком. А если у вас уже есть спутник по жизни, вы получите шанс решить проблемы, из-за которых ваши взаимоотношения оставляют желать лучшего.