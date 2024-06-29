Указ подписали, решение уже приняли: с 1 июля за отопление и воду пенсионеры больше не платят

Фото из архива "Про Города"

Российские потребители коммунальных услуг теперь имеют новые возможности для экономии средств при некачественном предоставлении услуг отопления и горячего водоснабжения. В соответствии с недавними изменениями в законодательстве, граждане могут частично или полностью отказываться от оплаты, если параметры этих услуг не соответствуют установленным нормативам. Новые правила направлены на повышение ответственности ресурсоснабжающих организаций и улучшение качества коммунального обслуживания. Теперь, если в квартиру поступает едва теплая вода вместо горячей или батареи отопления не достигают нормативных температур, потребитель имеет право не платить за некачественно предоставленные услуги.

Согласно решению Верховного суда РФ, при таких нарушениях со стороны коммунальных служб пенсионеры могут получить компенсацию в размере половины стоимости услуг ЖКХ. Этот шаг должен стимулировать ресурсоснабжающие организации повышать качество своей работы и оперативно реагировать на жалобы граждан.

Для подтверждения факта некачественного предоставления коммунальных услуг потребителям рекомендуется фиксировать нарушения с помощью фото- и видеосъемки. Эти доказательства можно использовать при обращении в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию с требованием пересчета платежей.

Дополнительно Социальный фонд России сообщил, что президент Владимир Путин освободил пенсионеров от банковской комиссии при оплате услуг ЖКХ, включая просрочки и пени по долгам. Данная мера должна помочь гражданам, находящимся в трудном материальном положении, снизить финансовую нагрузку при оплате коммунальных платежей.

Ранее банки взимали комиссию в размере от 1 до 3% при проведении таких транзакций, что существенно увеличивало расходы социально незащищенных категорий населения. Теперь пенсионеры смогут оплачивать счета за ЖКУ без дополнительных комиссионных сборов, что особенно актуально в условиях роста тарифов и общей экономической нестабильности.

Возможность сокращения расходов на ЖКХ распространяется только на услуги горячего водоснабжения и отопления. Для других видов коммунальных услуг, таких как холодное водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение и вывоз мусора, порядок оплаты остается прежним.

Эксперты полагают, что новые правила должны положительно повлиять на качество предоставляемых коммунальных услуг, поскольку ресурсоснабжающие организации будут заинтересованы в скорейшем устранении нарушений и недостатков, чтобы избежать снижения платежей со стороны потребителей.

Граждане также получили действенный инструмент для контроля над работой коммунальных служб и возможность отстаивать свои права при некачественном обслуживании. Теперь российские потребители могут не только требовать перерасчета платежей, но и рассчитывать на компенсационные выплаты в случае систематических нарушений.

Вместе с тем эксперты предупреждают, что для реализации права на сокращение платежей за отопление и горячую воду необходимо тщательно документировать факты нарушений. Видео- и фотофиксация параметров поставляемых услуг, а также официальные акты осмотра с участием представителей управляющей компании будут служить весомыми доказательствами.

Отмечается, что новые правила не распространяются на случаи, когда неудовлетворительное качество коммунальных услуг связано с аварийными ситуациями или плановыми ремонтными работами. В таких ситуациях ресурсоснабжающие организации вправе ограничивать или приостанавливать предоставление услуг на время устранения неисправностей.

Тем не менее, эксперты полагают, что нововведения в сфере ЖКХ станут серьезным стимулом для коммунальных служб повысить ответственность и клиентоориентированность. Возможность сокращения платежей за некачественные услуги, а также освобождение пенсионеров от банковских комиссий должны способствовать улучшению качества жизни граждан и снижению финансовой нагрузки на семейные бюджеты.

Подобные законодательные инициативы призваны защитить права потребителей коммунальных услуг и стимулировать коммунальные предприятия к повышению эффективности и клиентоориентированности. Для достижения максимального эффекта потребуется слаженная работа всех участников рынка ЖКХ - от органов государственной власти до ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний.