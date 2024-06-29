Тепла больше не будет? Синоптики сделали прогноз на 3 месяца, погода удивляет снова и снова

Фото из архива "Про Города"

В наше время метеорологические явления становятся всё более непредсказуемыми. Северные циклоны, неожиданно достигающие России, приносят резкое похолодание и дожди, что вызывает беспокойство среди населения.

Эти изменения не случайны, они отражают новую климатическую реальность, обусловленную глобальным потеплением. Привычные природные процессы нарушаются, и нам приходится адаптироваться к новым, непредсказуемым условиям.