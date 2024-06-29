Лишатся земли: всем, у кого участок в собственности - новое жесткое правило с 30 июня

Согласно объяснению юриста Ирины Сиваковой, земельный участок, полученный супругом во время брака на праве постоянного пользования и затем приватизированный, считается совместной собственностью супругов. Поэтому требование нотариуса о согласии бывшего мужа на договор дарения этого участка является законным.

Однако, как отмечает Верховный суд РФ, после расторжения брака нотариальное согласие второго супруга на сделку с общим имуществом не требуется. Это значит, что женщина может заключить договор дарения участка с матерью и зарегистрировать его в ЕГРН без согласия бывшего супруга.