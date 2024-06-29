В ходе проведения СВО погибли 3 бойца из Коми

Фото из личного дела бойцов

В ходе специальной военной операции погибли гвардии рядовой Дмитрий Петров, рядовой Андрей Одинцов и гвардии рядовой Роман Бойканич. Об этом сообщил глава Республики Коми Владимир Уйба. Роман Иванович Бойканич родился в посёлке Чим Удорского района и проживал в поселке Благоево. Он служил в должности гранатометчика мотострелкового отделения, показывая высокую преданность своему делу и готовность защищать Родину до последнего.

Дмитрий Михайлович Петров родился в Сыктывкаре и проживал в посёлке Седкыркещ. В армии он занимал должность стрелка-помощника гранатомётчика стрелкового отделения. Его служба характеризовалась отличной выучкой и стойкостью, что делало его ценным бойцом в любой ситуации.

Андрей Степанович Одинцов родился в селе Семуково Усть-Вымского района и проживал в селе Айкино. Он проходил службу в должности оператора РЭБ мотострелкового взвода. Его профессиональные навыки и знания в области радиоэлектронной борьбы были крайне важны для выполнения боевых задач.

Глава республики выразил глубокие соболезнования семьям погибших.

Эти молодые люди отдали свои жизни, выполняя свой долг перед Родиной. Их подвиг навсегда останется в сердцах тех, кто знал их лично, и всех жителей Республики Коми. Эти потери болезненно отозвались в сердцах многих людей, оставив глубокий след в истории региона.