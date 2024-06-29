Коми заняла 10 место в России по реализации комплекса ГТО
- 11:20 29 июня
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- Дмитрий Толстенёв
Республика Коми заняла десятое место среди регионов России по реализации комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Об этом сообщили в Министерстве спорта Республики Коми.
С 2015 года Коми стабильно удерживает статус одного из самых спортивных регионов среди субъектов Северо-Западного федерального округа, занимая первое место в этом рейтинге.
В 2023 году более 24 тысяч жителей Коми присоединились к движению ГТО. Среди них 230 человек с ограниченными возможностями здоровья. Это показывает высокий уровень вовлеченности населения в спортивные мероприятия и программы, направленные на улучшение физической подготовки и здоровья.
Примерно 21 тысяча участников получили знаки отличия, что свидетельствует о высоком уровне подготовки и заинтересованности жителей в выполнении нормативов ГТО. По итогам года Коми заняла почетное 10-е место среди 85 регионов России.
Внутренний рейтинг работы по внедрению ГТО в Республике Коми возглавил муниципальное образование «Ухта». На втором месте расположилось муниципальное образование муниципального района «Сосногорск», а тройку лидеров замыкает муниципальное образование муниципального района «Вуктыл».
Представители Министерства спорта Коми отметили, что такие результаты стали возможны благодаря активной работе и поддержке местных властей, а также высокому уровню организации спортивных мероприятий в регионе. Это подтверждает стремление Республики Коми к развитию спорта и здорового образа жизни среди всех категорий граждан.
Министерство спорта Республики Коми продолжает активно работать над улучшением инфраструктуры и созданием условий для занятий спортом для всех жителей региона. В планах на будущее - увеличение количества спортивных площадок, проведение массовых мероприятий и привлечение большего числа граждан к выполнению норм ГТО.