Коми заняла 10 место в России по реализации комплекса ГТО

Республика Коми заняла десятое место среди регионов России по реализации комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Об этом сообщили в Министерстве спорта Республики Коми.

С 2015 года Коми стабильно удерживает статус одного из самых спортивных регионов среди субъектов Северо-Западного федерального округа, занимая первое место в этом рейтинге.