5-летний мальчик сфотографировал для аферистов банковскую карту мамы
- 14:15 29 июня
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- Дмитрий Толстенёв
В Республике Коми зафиксированы два случая, когда дети по неосознанности передали мошенникам конфиденциальные данные своих родственников, что привело к серьезным финансовым потерям. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Коми.
Первый инцидент произошел в Сосногорске, где пятилетний мальчик, увлеченный тактическим шутером, сфотографировал банковскую карту своей матери и отправил снимок незнакомцу через мессенджер. Незнакомец обещал виртуальные монеты для игры в обмен на фото карты. Мошенник, получив доступ к банковскому счету, перевел с него 23 тысячи рублей.
Жительница Сосногорска 1981 года рождения обратилась в полицию, когда обнаружила пропажу денег со счета. По её словам, её сын действовал по инструкции, полученной от незнакомца в мессенджере, не понимая, что желаемого не получит.
Второй случай произошел в Корткеросском районе. Здесь жертвой мошенничества стала местная жительница 1957 года рождения. Её 10-летний внук, играя на её телефоне, захотел приобрести бонусы для усиления своего персонажа в онлайн-игре. Мальчик написал в игровой чат с просьбой о помощи в покупке. Вскоре с ним связался незнакомец и предложил свою "помощь".
По инструкции злоумышленника школьник открыл банковское приложение на смартфоне своей бабушки, продиктовал конфиденциальные данные, а затем и код, поступивший на мобильный телефон. В результате аферист перевел двумя транзакциями 44 тысячи рублей на неустановленные реквизиты. Заявительница обнаружила мошенничество, когда не смогла войти в банковское приложение из-за измененного пароля, и обратилась в полицию.
По обоим фактам следователями возбуждены уголовные дела по пункту "г" части 3 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета). Сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности злоумышленников.
МВД по Коми призывает родителей к бдительности и напоминает о необходимости проведения разъяснительных бесед с детьми по поводу безопасности в интернете. Также рекомендуется установить дополнительные меры защиты на банковские счета, такие как двухфакторная аутентификация и уведомления о транзакциях, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.