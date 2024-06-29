5-летний мальчик сфотографировал для аферистов банковскую карту мамы

В Республике Коми зафиксированы два случая, когда дети по неосознанности передали мошенникам конфиденциальные данные своих родственников, что привело к серьезным финансовым потерям. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Коми.

Первый инцидент произошел в Сосногорске, где пятилетний мальчик, увлеченный тактическим шутером, сфотографировал банковскую карту своей матери и отправил снимок незнакомцу через мессенджер. Незнакомец обещал виртуальные монеты для игры в обмен на фото карты. Мошенник, получив доступ к банковскому счету, перевел с него 23 тысячи рублей.