Улицы Сыктывкара украсили работы уличных художников

Фото пресс-службы администрации Сыктывкара

Сыктывкар преобразился благодаря ярким и оригинальным работам уличных художников, украсивших городские пространства своими масштабными иллюстрациями. Эти художественные произведения стали частью фестиваля уличной культуры и спорта "СтарТуй", организованного с целью поддержки и развития уличного искусства и спортивных инициатив. Фестиваль собрал талантливых художников не только из Сыктывкара, но и из других городов России.

Фестиваль "СтарТуй" привлек множество участников и зрителей, превратив Сыктывкар в живую галерею под открытым небом. Участники фестиваля представили свои уникальные работы, которые теперь украшают стены зданий и сооружений на различных улицах города. Это событие стало настоящим праздником для всех любителей уличного искусства и привлекло внимание как местных жителей, так и гостей города.

Стрит-арт появился на стенах зданий и сооружений по улицам Карла Маркса, Коммунистической, Петрозаводской, а также в "Беличьем" парке. Каждая работа несет в себе уникальное послание и отражает творческий подход своего создателя.

В "Беличьем" парке можно увидеть следующие работы:

"Первый велопоход" Мансура Зияева из Уфы, которая повествует о радости и свободе, испытываемой во время велопохода.

"Кормить птиц" Кирилла Бжедугова из Печоры, вдохновленная добротой и заботой о природе.

"Василиса" Павла Чукичева из Сыктывкара, изображающая сказочную героиню и ее магический мир.

На улице Коммунистическая также появились впечатляющие произведения искусства:

"Почта" Анастасии Малафеевой из Сыктывкара, расположенная по адресу ул. Коммунистическая, 39, передает атмосферу старинной почты и связь между людьми через письма.

"Глаза-кондиционеры" Александры Ляшок из Сыктывкара, расположенная на ул. Коммунистическая, 47, представляет собой яркое и креативное изображение, играющее с темой городского ландшафта.

Улица Карла Маркса также не осталась без внимания:

"Берегиня" Анастасии Юрьевой и Натальи Павлитской из Сыктывкара, расположенная на ул. Карла Маркса, 199, олицетворяет древнюю славянскую защитницу дома и семьи.

На улице Петрозаводская появилась работа Вероники Вологжанниковой из Мурманска:

"Ритмы Севера", расположенная по адресу ул. Петрозаводская, 54/1, передает суровую и величественную красоту северных пейзажей.