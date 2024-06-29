Избранники Бога: Павел Глоба предрек дичайшую волну успеха трем знакам зодиака с 30 июня

Фото из архива "Про Города"

Волшебный период для представителей трех зодиакальных созвездий начнется 30 июня и будет продолжаться до конца месяца. Все представители стихии воды смогут уверенно схватить удачу за хвост. Рак

Людям этого знака выпадут два критических дня. Одним из них станет как раз 30 июня. Однако астролог считает, что эти периоды можно легко пережить, главное – не поддаваться эмоциям. Раки окажутся в коридоре удачи и им останется только начинать действовать. Везение приведет их к успеху во всех делах.

Скорпион

Представителям этого знака улыбнется удача, но только в том случае, если они будут крайне осторожны. Особенно стоит быть настороженными 30 июня. Скорпионам следует воздержаться от употребления алкоголя и быть аккуратными за рулем. В остальном период будет очень благоприятным для Скорпионов, особенно с финансовой точки зрения.

Рыбы

Представителям этого знака стоит быть осторожными в отношении мошенников. Звезды советуют не участвовать в сомнительных авантюрах. Рыбам улыбнется удача, и остаток месяца будет работать в их пользу. Рыбам стоит брать инициативу в свои руки – это принесет успех в финансовых делах и карьере.