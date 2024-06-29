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Не только подстригать. Что делать, чтобы петунья росла шариком

Не только подстригать. Что делать, чтобы петунья росла шарикомФото из архива "Про Города"

Хотите, чтобы ваша петуния привлекала внимание своей красотой и идеальной формой? В этой статье мы поделимся секретами выращивания петунии, чтобы она приобрела форму шарика.

Выбор подходящего места. Петуния предпочитает яркий свет, поэтому разместите её на солнечном участке. Важно, чтобы в самый жаркий период дня растение находилось в полутени, чтобы избежать ожогов на листьях.

Подготовка почвы. Петуния любит рыхлую и плодородную почву. При посадке добавьте в грунт компост или перегной для достаточного поступления питательных веществ.

Регулярный полив. Петуния требует умеренного полива. Избыток влаги может привести к гниению корней, а её недостаток — к высыханию листьев. Поливайте растение, когда верхний слой почвы высыхает на глубину около 2 см.

Удобрение. Для активного роста и ярких цветов петунии необходимо регулярное удобрение каждые 2-3 недели. Используйте удобрения с высоким содержанием фосфора и калия, которые способствуют развитию корневой системы и цветению.

Формирование шара. Чтобы петуния росла в виде шарика, периодически подстригайте её. Удаляйте увядшие цветы и листву для стимулирования роста новых побегов. Подстригайте верхушку растения, чтобы оно не вытягивалось в высоту и сохраняло компактную форму.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете вырастить петунию, которая будет радовать вас яркими цветами и идеальной формой шарика. Обеспечивая растению регулярный полив и удобрения, вы создадите все условия для его процветания на протяжении всего сезона.

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