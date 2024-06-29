Не только подстригать. Что делать, чтобы петунья росла шариком

Хотите, чтобы ваша петуния привлекала внимание своей красотой и идеальной формой? В этой статье мы поделимся секретами выращивания петунии, чтобы она приобрела форму шарика.

Выбор подходящего места. Петуния предпочитает яркий свет, поэтому разместите её на солнечном участке. Важно, чтобы в самый жаркий период дня растение находилось в полутени, чтобы избежать ожогов на листьях.