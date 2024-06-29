Сыктывкарские студенты рассказали о планах на будущее: как проходит выпускной "Твои облака" 2024

29 июня в День молодежи в Сыктывкаре проходит долгожданный республиканский выпускной “Твои облака”. Праздник начался с торжественного шествия выпускников вузов и сузов. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” пообщался со студентами и узнал какие у них планы на будущее.

В три часа дня на Стефановской площади все выпускники высших и средних учебных заведений начали построение для масштабного шествия. Студенты гордо держали баннеры и флаги с названиями своих образовательных организаций и наименованиями групп.

Многие студенты планируют продолжить свое обучение и поступать в магистратуру по своей специальности или смежным направлениям. Некоторые сразу же хотят начать свою трудовую деятельность.

“Я сразу пойду работать учителем. Меня уже готовы принять в одну из школ Сыктывкара. Моя цель – сделать образование в нашей стране еще лучше, чем сейчас”, – поделилась своими планами выпускница СГУ им. Питирима Сорокина, Института иностранных языков Мария Гаврилова.

Большая часть выпускников в будущем планирует покинуть родную Республику Коми.