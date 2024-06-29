Сыктывкарские студенты рассказали о планах на будущее: как проходит выпускной "Твои облака" 2024
- 18:00 29 июня
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- Инесса Богатая
29 июня в День молодежи в Сыктывкаре проходит долгожданный республиканский выпускной “Твои облака”. Праздник начался с торжественного шествия выпускников вузов и сузов. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” пообщался со студентами и узнал какие у них планы на будущее.
В три часа дня на Стефановской площади все выпускники высших и средних учебных заведений начали построение для масштабного шествия. Студенты гордо держали баннеры и флаги с названиями своих образовательных организаций и наименованиями групп.
Многие студенты планируют продолжить свое обучение и поступать в магистратуру по своей специальности или смежным направлениям. Некоторые сразу же хотят начать свою трудовую деятельность.
“Я сразу пойду работать учителем. Меня уже готовы принять в одну из школ Сыктывкара. Моя цель – сделать образование в нашей стране еще лучше, чем сейчас”, – поделилась своими планами выпускница СГУ им. Питирима Сорокина, Института иностранных языков Мария Гаврилова.
Большая часть выпускников в будущем планирует покинуть родную Республику Коми.
“В идеале, конечно, мы хотим уехать из Коми и строить свою жизнь в другом регионе. Но для начала необходимо развить свои таланты здесь, отточить мастерство, сделать портфолио”, – рассказала студентка СГУ им. Питирима Сорокина, кафедры “Журналистика” Богдана Акопян.
Многие студенты уже нашли работу и строят свою карьеру даже в госсекторе.
“Я работаю на полставки в пресс-службе Правительства Республики Коми уже почти год. Работа сложная, но интересная. Мне пока что очень нравится, хочу продолжать свою деятельность в этой сфере”, – отметила выпускница СГУ им. Питирима Сорокина, кафедры “Журналистика” Валерия Родина.
После шествия для студентов началась праздничная дневная программа. Также сегодня, в 18:30 на сцену выйдет хедлайнер Республиканского выпускного группа RASA.