Информация о гранате в квартире Сыктывкара подняла силовиков по тревоге

Фото Управления Росгвардии по Коми

В Эжвинском районе Сыктывкара был обнаружен подозрительный предмет, что вызвало беспокойство среди жителей и привело к экстренным мерам со стороны силовых структур. Пресс-служба регионального управления Росгвардии сообщила о проведении оперативных действий сотрудниками ОМОН "Зырянин" Росгвардии.

Сообщение о подозрительном предмете поступило в дежурную часть Управления Росгвардии по Республике Коми от регионального МВД. В сообщении указывалось на необходимость задействования инженерно-технической группы ОМОН "Зырянин" для идентификации потенциально опасного предмета, обнаруженного в одной из квартир жилого дома по улице Комарова в Эжвинском районе.

Прибывшая на указанный адрес группа разминирования ОМОН "Зырянин" оперативно приступила к обследованию подозрительного предмета. Меры предосторожности были соблюдены в полной мере, чтобы исключить возможную угрозу для жильцов дома и окружающих. Специалисты группы разминирования тщательно исследовали объект и установили, что найденный предмет является макетом ручной осколочной гранаты Ф-1.

Проведенная экспертиза показала, что данный предмет не является взрывоопасным и не представляет угрозы для здоровья и жизни граждан. Сотрудники Росгвардии сообщили об этом жителям, успокоив их и заверив в безопасности. Макет гранаты был передан сотрудникам полиции для дальнейшего расследования и выяснения обстоятельств его появления в жилом доме.