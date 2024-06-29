В Коми по итогам учебного года дипломы получили более 6 тыс. молодых специалистов
- 12:43 29 июня
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- Дмитрий Толстенёв
Сегодня выпускные торжества проходят у молодежи, завершившей обучение в вузах и ссузах. Об этом напомнил глава Коми Владимир Уйба в своем телеграм-канале.
По итогам учебного года дипломы получили 6 133 молодых специалиста. Из них 4 301 выпускник обучился по программам профессионального образования, а 1 832 человека завершили высшее образование.
Среди выпускников высших учебных заведений теперь 1 405 бакалавров, 127 специалистов и 276 магистров. В аспирантуре обучение завершили 24 человека.
ТОП направлений по числу выпускников в системе высшей школы в Коми выглядит следующим образом:
Образование и педагогические науки – 295 выпускников.
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия – 232 выпускника.
Экономика и управление – 198 выпускников.
Машиностроение – 114 выпускников.
Техника и технологии строительства, техносферная безопасность и природообустройство – по 95 выпускников.
Рейтинг вузов-2024 выглядит так:
Сыктывкарский государственный университет – 806 выпускников.
Ухтинский государственный технический университет – 676 выпускников.
Сыктывкарский лесной институт – 254 выпускника.
Коми республиканская академия государственной службы и управления – 96 выпускников.
Эти выпускные знаменуют важный этап в жизни молодых специалистов, открывая им новые возможности и перспективы. Молодежь Коми готова приступить к реализации своих профессиональных знаний и умений, внесши вклад в развитие республики и страны.