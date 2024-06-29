В Коми по итогам учебного года дипломы получили более 6 тыс. молодых специалистов

Сегодня выпускные торжества проходят у молодежи, завершившей обучение в вузах и ссузах. Об этом напомнил глава Коми Владимир Уйба в своем телеграм-канале.

По итогам учебного года дипломы получили 6 133 молодых специалиста. Из них 4 301 выпускник обучился по программам профессионального образования, а 1 832 человека завершили высшее образование.