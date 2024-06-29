Ключи от квартиры вручили сироте в одном из районов Коми
- 17:03 29 июня
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- Дмитрий Толстенёв
В уютном жилом комплексе Сыктывкара состоялось еще одно счастливое событие — молодой человек из Усть-Цилемского района, потерявший родителей, получил ключи от собственной квартиры.
Информацию об этом подтвердили в администрации муниципалитета, отметив, что глава района Николай Канев лично вручил молодому человеку долгожданные ключи в рамках своей рабочей поездки в столицу Республики Коми.
Вручение ключей стало не только знаком внимания и заботы государства о детях-сиротах, но и символом новой жизни для получателя жилья. Квартира в Сыктывкаре не только предоставляет укрытие, но и создает условия для полноценного развития и самостоятельной жизни.
Николай Канев выразил искренние поздравления молодому человеку с этим значимым событием. В своем обращении он пожелал, чтобы в новом доме всегда царили тепло, счастье и уют. Такие моменты становятся особенно значимыми для тех, кто сталкивается с трудностями уже с раннего детства.
Торжественное вручение ключей от квартиры стало приятной традицией в регионе благодаря поддержке государства. Ремонтные работы в квартирах для детей-сирот проводятся с особым вниманием к комфорту и безопасности. Все помещения оборудованы необходимой мебелью, сантехникой и бытовой техникой, что позволяет новым владельцам чувствовать себя как дома.