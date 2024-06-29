Ключи от квартиры вручили сироте в одном из районов Коми

Фото администрации Усть-Цилемского района

В уютном жилом комплексе Сыктывкара состоялось еще одно счастливое событие — молодой человек из Усть-Цилемского района, потерявший родителей, получил ключи от собственной квартиры. Информацию об этом подтвердили в администрации муниципалитета, отметив, что глава района Николай Канев лично вручил молодому человеку долгожданные ключи в рамках своей рабочей поездки в столицу Республики Коми.

Вручение ключей стало не только знаком внимания и заботы государства о детях-сиротах, но и символом новой жизни для получателя жилья. Квартира в Сыктывкаре не только предоставляет укрытие, но и создает условия для полноценного развития и самостоятельной жизни.

Николай Канев выразил искренние поздравления молодому человеку с этим значимым событием. В своем обращении он пожелал, чтобы в новом доме всегда царили тепло, счастье и уют. Такие моменты становятся особенно значимыми для тех, кто сталкивается с трудностями уже с раннего детства.