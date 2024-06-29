В Коми отменили режим ЧС, введенный из-за схода вагонов пассажирского поезда

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Глава Республики Коми Владимир Уйба объявил об отмене режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» регионального характера. Соответствующий указ был опубликован на портале нормативно-правовых актов республики. Это решение связано с успешным завершением работ по ликвидации последствий недавней железнодорожной аварии, в которой пострадал поезд, следовавший из Воркуты в Новороссийск.

Авария произошла в среду, 26 июня, когда девять вагонов сошли с рельсов на перегоне в Коми. В поезде находилось около 200 пассажиров, среди которых были и дети. К сожалению, инцидент не обошелся без жертв: трое пассажиров погибли, в том числе девочка-подросток. Возможной причиной аварии называют размыв железнодорожного полотна из-за рекордных дождей, которые обрушились на регион в последние дни.

Сразу после аварии на место происшествия были направлены спасательные службы и ремонтные бригады. Оперативно начались работы по устранению последствий аварии и восстановлению железнодорожного сообщения. Уже на следующий день на участке Инта-1 − Угольный было полностью восстановлено железнодорожное движение. Местные власти и железнодорожные компании приложили все усилия, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров и обеспечить их безопасность.

Владимир Уйба выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших в аварии. Он отметил высокий профессионализм и оперативность всех задействованных служб, которые быстро отреагировали на чрезвычайную ситуацию и провели необходимые работы в кратчайшие сроки. Общественность также выразила благодарность спасателям и ремонтным бригадам за их самоотверженный труд.