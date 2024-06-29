В Коми отменили режим ЧС, введенный из-за схода вагонов пассажирского поезда
- 14:30 29 июня
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- Дмитрий Толстенёв
Глава Республики Коми Владимир Уйба объявил об отмене режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» регионального характера. Соответствующий указ был опубликован на портале нормативно-правовых актов республики.
Это решение связано с успешным завершением работ по ликвидации последствий недавней железнодорожной аварии, в которой пострадал поезд, следовавший из Воркуты в Новороссийск.
Авария произошла в среду, 26 июня, когда девять вагонов сошли с рельсов на перегоне в Коми. В поезде находилось около 200 пассажиров, среди которых были и дети. К сожалению, инцидент не обошелся без жертв: трое пассажиров погибли, в том числе девочка-подросток. Возможной причиной аварии называют размыв железнодорожного полотна из-за рекордных дождей, которые обрушились на регион в последние дни.
Сразу после аварии на место происшествия были направлены спасательные службы и ремонтные бригады. Оперативно начались работы по устранению последствий аварии и восстановлению железнодорожного сообщения. Уже на следующий день на участке Инта-1 − Угольный было полностью восстановлено железнодорожное движение. Местные власти и железнодорожные компании приложили все усилия, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров и обеспечить их безопасность.
Владимир Уйба выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших в аварии. Он отметил высокий профессионализм и оперативность всех задействованных служб, которые быстро отреагировали на чрезвычайную ситуацию и провели необходимые работы в кратчайшие сроки. Общественность также выразила благодарность спасателям и ремонтным бригадам за их самоотверженный труд.
Отмена режима «Чрезвычайная ситуация» свидетельствует о том, что регион справился с последствиями аварии и вернулся к нормальной жизни. Этот инцидент показал важность готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях и эффективность слаженной работы различных служб. Важно также отметить необходимость усиления мер безопасности на железных дорогах, особенно в условиях неблагоприятных погодных условий, чтобы подобные трагедии не повторялись в будущем.