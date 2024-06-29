"У нас нет выхода, держитесь": глава Центробанка предупредила россиян, имеющих вклады и кредиты

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что повышение ключевой ставки до 16% годовых было необходимо для борьбы с инфляцией. Если цель по ее снижению не будет достигнута, ставка может быть увеличена еще раз. Это решение значительно повлияет на стоимость кредитов и депозитов: кредиты станут дороже, а вклады — выгоднее.

По словам Набиуллиной, рост цен был вызван избытком спроса, который образовался из-за крупных накоплений россиян. Центральный банк придерживается жесткой денежно-кредитной политики. Набиуллина также допустила возможность еще одного повышения ставки до конца года, в зависимости от того, насколько будет выполнен базовый сценарий по достижению 4% инфляции в 2024 году.