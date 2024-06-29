Пели всем Сыктывкаром: группа RASA выступила на выпускном "Твои облака"
- 22:15 29 июня
- 12+
- Инесса Богатая
В Сыктывкаре состоялся десятый республиканский выпускной “Твои облака”. Главным гостем вечера стала музыкальная группа RASA. На концерте побывал журналист портала “Про Город Сыктывкар”.
В этом году День молодежи в Сыктывкаре выдался особо жарким: на улице было +25 градусов. Несмотря на это местные жители и гости города стояли под палящим солнцем несколько часов. После вечернего концерта с участием местных артистов на сцену наконец-то вышел хедлайнера шоу.
Зрители встретили звезд бурными овациями. Многие из фанатов принесли с собой самодельные плакаты с сердечками и названием группы.
Артисты начали свое выступление с песни “Под фонарем”. Зрители громко подпевали и танцевали под трек.
“Привет, Сыктывкар! Ну наконец-то мы увиделись с вами! Сегодня мы репетировали, ждали вас. Как вам сегодняшний день? Как вам шоу?”, – поприветствовал солист группы Виктор Поплеев.
На вопрос певца “Стефановская площадь” закричала “Хорошо!”.
Артисты активно общались со зрителями. Виктор Поплеев несколько раз спускался к ним, пожимал руки, фотографировался на телефоны гостей концерта, а также обнял девочку, которая принесла с собой плакат с его именем.
“Мы так долго ждали с вами встречи. Мы были здесь в 2019 году, выступали в клубе. Мы тогда были молоды и красивы. Мы хотим с вами немножко покричать!”, – сказали звезды со цены.
После этого группа RASA исполнила свой главный хит “Пчеловод”.
Гости республиканского выпускного “Твои облака” знали слова каждой песни артистов.
“Сыктывкар, вы так хорошо поете! Вас бы всех в Москву на профессиональную студию звукозаписи отвезти”, – шутит солист группы.
RASA за 40 минут выступления исполнили несколько своих песен, в том числе хитов “Люли”, “Добрый вайб”, “Баловать”, “Погудим”, “Витамин”.
На концерт также пришла популярная диско-бабушка из Коми Лидия Уляшева.
“Нам надо с вами видеться еще чаще. Мы когда прилетели в Сыктывкар, люди к нам подходили и говорили такие хорошие слова. Это было так приятно, просто хорошие добрые люди, которые еще существуют. Спасибо вам за такой добрый прием. Хочется пожелать вам оставаться такими же чистыми, добрыми и огромного настоящего”, – пожелала сыктывкарцам певица Даша Шейк со сцены.