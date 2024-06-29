Пели всем Сыктывкаром: группа RASA выступила на выпускном "Твои облака"

В Сыктывкаре состоялся десятый республиканский выпускной “Твои облака”. Главным гостем вечера стала музыкальная группа RASA. На концерте побывал журналист портала “Про Город Сыктывкар”.

В этом году День молодежи в Сыктывкаре выдался особо жарким: на улице было +25 градусов. Несмотря на это местные жители и гости города стояли под палящим солнцем несколько часов. После вечернего концерта с участием местных артистов на сцену наконец-то вышел хедлайнера шоу.

Зрители встретили звезд бурными овациями. Многие из фанатов принесли с собой самодельные плакаты с сердечками и названием группы.

Артисты начали свое выступление с песни “Под фонарем”. Зрители громко подпевали и танцевали под трек.

“Привет, Сыктывкар! Ну наконец-то мы увиделись с вами! Сегодня мы репетировали, ждали вас. Как вам сегодняшний день? Как вам шоу?”, – поприветствовал солист группы Виктор Поплеев.

На вопрос певца “Стефановская площадь” закричала “Хорошо!”.

Артисты активно общались со зрителями. Виктор Поплеев несколько раз спускался к ним, пожимал руки, фотографировался на телефоны гостей концерта, а также обнял девочку, которая принесла с собой плакат с его именем.