Стала известна программа фестиваля "СтарТуй" в Сыктывкаре

Фото БНК

Второй фестиваль уличной культуры и спорта «СтарТуй» состоится при любой погоде 12 июня в парке имени Кирова Сыктывкара. Вход бесплатный. Что приготовили для сыктывкарцев организаторы фестиваля «СтарТуй», рассказываем в обзоре. Собрали все самое важное: во сколько будут танцы, когда заезды райдеров, как можно будет отдохнуть и повеселиться, кто стал специальными гостями.

Открытие фестиваля

Основные площадки «СтарТуй» начнут работать в 13:00.

Уличные танцы, лучшие треки и «Вы в танцах!»

У «СтарТуй» несколько соревновательных номинаций. Самая массовая — уличные танцы на главной сцене, расположенной на первом уровне набережной. Начало в 14:00. Выступать будут танцевальные коллективы, хип-хоп дуэты и соло, а также Unformat — это номера вне рамок, где каждый выход к публике — мини-представление.

С 15:30 начнутся батлы — соревнования между танцорами.

Судить номинацию будут два специальных гостя: участник проекта «Танцы на ТНТ» Артем Сидоров (Москва) и хореограф проектов «Танцы на ТНТ» и «Песни на ТНТ» MICHELLE BEATZ (Москва).

«Заводить» фестиваль будет MC Lentos (Новосибирск). Она в хип-хопе уже более 15 лет: как MC, рэпер, танцор. За музыку отвечает DJ Cherepashka (Санкт-Петербург). У нее большой танцевальный опыт, за плечами организация батлов по необычным системам South West Battle, Distant Flow Battle, музыкальные выступления на мероприятиях, связанных с уличными танцами.

Экстрим и трюки

С 11:00 на стадионе парка начнутся состязания среди райдеров, это второй блок номинаций «СтарТуй». Первые — «Самокатный спорт», затем с 12:30 — велосипедный мотокросс (BMX). После соревнований с 14:00 до 15:00 пройдут показательные выступления от приглашенных судей — звездных BMX-райдеров. Это Артем Агарков — чемпион России в дисциплине «Стрит» и призер чемпионата России в дисциплине «Парк», Матвей Шарыгин — один из самых лучших BMX-райдеров страны в категории «Стрит», победитель чемпионата России. В списке достижений Александра Аксенова — победы на «Уличной Классике» и первенстве России.

В фестивале «СтарТуй» принимают участие скейтеры. Соревнования между ними начнутся в 15:00.

С 16:00 на площадке начнется бест-трик — каждый участник покажет свои навыки. Лучший трюк будет вознагражден.

С 16:30 на экстрим-площадке состоятся показательные выступления эндуро. К зрителям выйдут представители разновидности мотоспорта, которая предполагает агрессивный стиль езды по бездорожью и на специализированных трассах. Для участников готов стадион с препятствиями из бревен, покрышек, трамплинов, которые обычно водители преодолевают в глухом лесу.

Арт-объекты, ручная работа и флорариумы

Парк имени Кирова на день станет центром уличного искусства. Площадку искусств на аллеях напротив экстрим-стадиона организовало креативное пространство «Платформа №9».

С 10:00 начнут работу художники — победители номинации Street-art. Они распишут специальные кубы, которые после фестиваля станут новыми арт-объектами Сыктывкара.

С 13:00 начнутся творческие активности. Можно будет выразить себя на трехметровом холсте-панно, посвященном уличной культуре и спорту. Начнет работу арт-маркет: посетители смогут познакомиться с местными мастерами декоративного искусства и приобрести изделия ручной работы. Настоящая чайная церемония ждет гостей фестиваля в специальном шатре. Для всех желающих эксперт Галина Мальцева проведет церемонию по всем правилам и расскажет об искусстве чаепития. Неподалеку откроется кинозал с короткометражными фильмами фестиваля уличного кино.

Вспомнить детство можно будет на дворовых играх, а перерыв устроить в зоне отдыха. Тут можно будет не только отдохнуть и позагорать, но и сделать красивые фото для социальных сетей.

С 14:00 до 15:30 запланирован мастер-класс «Роспись бетонной стены». Организаторы предлагают попробовать себя в роли уличных художников и расписать мини-стену из гипса в своем собственном стиле. Работу можно будет забрать с собой на память о фестивале «СтарТуй». К мастер-классу присоединятся художники номинации Street-art и помогут с эскизом. Вход свободный.

С 14:00 до 15:30 пройдет мастер-класс «Роспись холстов на магните». Участников научат работать с красками, правильно сочетать цвета. Домой они заберут магнит, сделанный своими руками. Опыт рисования не требуется. Вести мастер-класс будет Александра Ляшок — победительница номинации Street-art, чья работа «Глаза-кондиционеры» уже украсила улицу Коммунистическую. Запись на мастер-класс по ссылке обязательна.

С 16:00 до 17:30 организаторы предлагают присоединиться к мастер-классу «Создание значков и брелков на канве». Вместе с мастером Юлией Кормаковой гости будут вышивать на канве: можно создать оригинальный эскиз или довериться идеям и опыту мастера. Вход свободный.

С 16:00 до 17:30 гостей фестиваля ждет мастер-класс «Чудесный флорариум» от Flat Eco Florium. Специалист по флорариумам (мини-экосистемам растений в стеклянных формах) Анастасия Панюкова покажет, как сделать необычный элемент декора из представителей тропической флоры, мха, камушков, песка и дробленой керамики. В стеклянной колбе можно создать маленький мир с выразительными цветовыми сочетаниями, линиями и формами. С собой участники заберут кусочек природы, который станет украшением любого интерьера. Запись на мастер-класс по ссылке обязательна.

С 16:00 до 18:00 будет artist-talk с художниками номинации Street-art: в неформальной обстановке будет возможность пообщаться с художниками, узнать о процессе создания работ в Сыктывкаре и тех идеях, которые они заложили в свой стрит-арт.

Командные игры, гонки и эквилибристика

Еще одна номинация «СтарТуй» — «Стритбол». Женские и мужские команды будут соревноваться за первенство группами 3х3 на баскетбольной площадке с 13:00.

Рядом на тренажерах оборудована зона армрестлинга, а у кафе расположатся лучники.

На первом уровне набережной гостей фестиваля ждет сразу несколько спортплощадок: футбол 2х2 и волейбол 4х4. Свою площадку «Гонка героев» откроет кроссфит. Участников ждет полоса с препятствиями: гребные тренажеры, переброс утяжеления через забор, два рукохода, горка и перемещение в планке. Победителями станут атлеты, показавшие лучшее время.

Еще одна спортивная зона будет работать на аллее рядом с беседкой. Здесь гостям предложат мастер-класс от творческого коллектива «Мадженто», который начнется в 15:30. Первую часть откроет знакомство со слэклайном — хождением по слабо натянутой стропе. Участники под наблюдением кураторов научатся держать баланс. На второй части кураторы расскажут о пои — реквизите, который используют в огненном и световом шоу. Шарики на цепочке или веревке при вращении тренируют ловкость и координацию движений.

Музыкальный драйв

На месте старых аттракционов развернется музыкальная сцена фестиваля «СтарТуй». С 13:00 до 18:00 гостей ждет концерт от местных групп: FROSTSKOLD (folk), DIMSIDUS (metal), AUDIOPLANE (indie), «Скай» (dance pop), «Жертвы научной фантастики» (rock), «Дартс» (музыка из к/ф «Брат»). Хедлайнером станет группа «Снег» (rock) из Кирова.

Развлечения

Партнеры фестиваля «СтарТуй» подготовили для гостей зоны веселья и отдыха. С 12:30 СКАТ приглашает всех на «Планету 9». На площадке у беседки можно будет узнать все о новом проекте компании, выбрать и забронировать квартиру по стартовой цене. А еще — сделать фото и видео в космической фотозоне.

На газоне напротив беседки в 13:00 гостям предложат два мастер-класса. Сотрудники Национальной галереи Коми научат, как сделать летний сувенир. Здесь же можно будет найти игры и раскраски. Художник Молодежной библиотеки Коми покажет, как делать графические наброски «Летние мотивы» и научит линейной графике.

За смех и юмор на «СтарТуй» отвечает творческое объединение «Комик в Коми». Стендаперы Сыктывкара в 14:00 ждут всех в зеленой зоне у спуска с улицы Коммунистической.

Кульминация фестиваля